福林少棒隊前進威廉波特 賴清德：讓世界看到台灣

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（中央社記者葉素萍台北4日電）副總統賴清德今天恭喜台北市福林國小少棒隊，贏得2022 LLB世界少棒錦標賽亞太區代表，他特別感謝選手們快速適應、發揮堅強戰力、展現團隊精神，讓世界再次看到台灣。

LLB亞太區少棒錦標賽冠軍戰，台北市福林今天與地主韓國隊交手獲勝、將前進美國威廉波特打世界賽。

賴副總統下午透過臉書發文指出，稍早傳來捷報，在韓國舉行的2022 LLB亞太區少棒錦標賽，國家代表隊福林國小少棒隊，以1比0擊敗韓國奪冠，將代表台灣，再度挺進美國威廉波特世界賽。

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賴副總統說，這是自2015年後，台灣代表隊再闖威廉波特世界賽。特別是疫情期間，出國多天的比賽，並不是一件容易的事情，感謝教練與隨團成員，協助解決各種困難，也特別感謝選手們快速適應、發揮堅強戰力、展現團隊精神，讓世界再次看到台灣。

賴副總統說，接下來，選手們將於8月17日至28日，出征美國少棒聖地威廉波特，請大家一起為台灣代表隊加油打氣。（編輯：蘇志宗）1110704