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龍隊主砲吉力吉撈．鞏冠左膝受傷 下半季歸隊

2022/7/6 17:35（7/6 18:26 更新）
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中華職棒味全龍隊總教練葉君璋（圖）6日受訪時表示，主砲吉力吉撈．鞏冠傷及左膝，「因為目前還在發炎、積水，看起來有些拉傷和腫脹，要等到2週後才能確定情況」，但也強調沒有太嚴重。中央社記者黃巧雯攝 111年7月6日
中華職棒味全龍隊總教練葉君璋（圖）6日受訪時表示，主砲吉力吉撈．鞏冠傷及左膝，「因為目前還在發炎、積水，看起來有些拉傷和腫脹，要等到2週後才能確定情況」，但也強調沒有太嚴重。中央社記者黃巧雯攝 111年7月6日
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）中華職棒味全龍隊主砲吉力吉撈．鞏冠，日前跑壘受傷，總教練葉君璋今天表示，目前吉力吉撈．鞏冠左膝還在發炎、積水，2週後會再檢查、確認情況，預計下半季才會歸隊。

味全龍隊主砲吉力吉撈．鞏冠4日出戰樂天桃猿，4局下跑一壘時，為躲避觸殺，傷了左膝，也讓龍隊在上半季戰局白熱化之際，少了1名可用之兵，亦代表中職本季將無任何全勤選手。

談到吉力吉撈．鞏冠傷勢，葉君璋今天賽前接受媒體聯訪表示，「因為目前還在發炎、積水，看起來有些拉傷和腫脹，要等到2週後才能確定情況。」但葉君璋強調，傷勢沒有太嚴重。

至於吉力吉撈．鞏冠何時復出，葉君璋預計，可能要2週，預計他和洋砲龍德力（Ronny Rodriguez）都要到下半季才能歸隊。

少了主砲也衝擊龍隊戰力，葉君璋坦言，吉力吉撈．鞏冠對球隊有很多貢獻，「每場都會需要到他，確實會有一些影響。」

味全龍目前戰績暫居第5，儘管落後龍頭桃猿5場勝差，仍有機會爭奪季冠軍，但爭冠關鍵期受傷兵所擾，葉君璋表示：「如果球隊能撐過去，代表球隊有所成長。」（編輯：屈享平）1110706

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