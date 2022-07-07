睽違2年奪中繼點 江國謙：為了古林睿煬勝投

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中職統一獅隊投手江國謙（圖）6日收下睽違2年多中繼成功，為昔日平鎮高中的同學古林睿煬守住勝投，江國謙7日坦言壓力很大，畢竟是攸關古林睿煬的勝投，「他都投到第6局了，我就是要幫他一下。」中央社記者黃巧雯攝 111年7月7日

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）從離開中職樂天桃猿，到統一獅與高中同學古林睿煬再聚首，投手江國謙昨天收下睽違2年多中繼成功，為古林睿煬守住勝投，他坦言壓力很大，畢竟是古林的勝投，想幫古林一下。

統一獅隊昨天以3比2逆轉擊敗味全龍，古林睿煬投6局失2分，摘下個人本季第6勝，暫居本土勝投王，而牛棚投手江國謙、傅于剛、陳韻文聯手守住勝利也是獅隊贏球關鍵。

現年22歲的江國謙2018年選秀會被桃猿隊以第6輪第4順位選進，去年被釋出後，通過獅隊測試，與昔日平鎮高中的同學古林睿煬再次成為隊友。

獅隊昨天7局上逆轉戰局，取得3比2領先，人在牛棚熱身的江國謙原本以為教練團可能會換其他人登板中繼，但關鍵時刻獲得教練團信任，他坦言有助自信心提升。

江國謙今天賽前接受媒體聯訪表示，剛上場的時候壓力很大，畢竟又是攸關古林睿煬的勝投，「他都投到第6局了，我就是要幫他一下。」

古林睿煬昨天賽後承諾要請江國謙吃飯，今天中午也實現諾言，江國謙透露，古林有叫外送請吃鐵板燒。

江國謙繼2020年5月24日後，再度收下中繼成功，他強調，當下並沒有想太多，「我現在還能在投手丘上投球，已經是一件很幸福的事情，球隊能贏球最重要」。

談到當初找來江國謙的原因，總教練林岳平透露，先前冬季聯盟就有帶過江國謙，在得知江國謙被釋出後，覺得既然還能投，或許對獅隊也會有幫助，加上獅隊牛棚今年有些狀況，他認為，只要江國謙對球隊有貢獻，就值得當初的選擇。（編輯：謝雅竹）1110707