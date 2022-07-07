羅暐捷單場6打點 統一獅擊敗味全龍

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）中華職棒統一獅今天靠著羅暐捷單場3安打猛打賞，且包辦6打點，加上洋投柯瑞6局僅失2分，最終以13比6力挫味全龍隊，收下2連勝。

統一獅隊賽前與龍頭樂天桃猿僅剩2場勝差，今天在客場天母棒球場出戰味全龍，由洋投柯瑞（Keury Mella）先發搶勝。

龍隊投手陳明軒2局上在被林子豪敲安後，對陳鏞基投出觸身球，砸中打者頭盔，獅隊換上高國慶代跑，高國慶以43歲又274天，成為中職史上年紀最大的代跑球員，隨後潘傑楷、羅暐捷連續安打，幫助球隊取得2比0領先。

獅隊第3局攻勢再起，靠著2支安打和保送攻占滿壘，高國慶隨後揮出高飛犧牲打，加上羅暐捷安打帶有2分打點，將領先差距擴大至5比0。

獅隊第7至9局都有攻勢，合計進帳8分，包括李丞齡陽春砲。

龍隊打線沉寂了5局後，第6、7局共攻下6分，後續未能逆轉戰局，最終獅隊以13比6勝出。

柯瑞此役投6局僅失2分，被敲出7支安打，另有4次三振，本季首勝開張；而高國慶今天也達成生涯900打點里程碑，為中職第7人。

羅暐捷單場5打數3安打，進帳生涯新高6打點，他賽後表示，近期有請益打擊教練或前輩胡金龍，「我在跟投手節奏時，有時候太想要把球打出去，他們建議我慢慢找到自己打擊熱區，揮棒保持好順暢度」。

談到陳鏞基狀況，獅隊總教練林岳平表示，目前有頭暈症狀，明天不確定是否能出賽；對於促成高國慶達成最老的代跑紀錄，林岳平笑著說：「托鏞基的福。」

獅隊明天將回到主場台南，與樂天桃猿展開2連戰，林岳平指出：「自己要加油，上半場兩隊對戰剩2場，要把握住，在主場拉近差距。」（編輯：張銘坤）1110707