台灣柔道隊多人確診全體退出匈牙利賽 楊勇緯陰性

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台灣柔道代表隊爆發大規模確診，雖然「柔道男神」楊勇緯（圖）PCR結果為陰性，大會以風險考量為由，要求台灣退出匈牙利賽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北8日電）目前在匈牙利布達佩斯的台灣柔道代表隊多名選手傳出確診，據了解約有10人確診，雖然「柔道男神」楊勇緯PCR結果為陰性，大會以風險考量為由，要求台灣退出這場比賽。

台灣柔道代表團共計19人，原訂要參加匈牙利柔道大滿貫賽，不料今天大會官網將所有台灣選手全部撤出比賽名單，引發關切。據了解，台灣隊出現多名選手確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的情況，才被迫退出比賽。

楊勇緯在上一站蒙古烏蘭巴托柔道大滿貫賽拿下男子60公斤級銀牌，比賽結束後則前往西班牙參加訓練營，另一批人馬則轉往羅馬尼亞參賽，兩隊人馬日前於匈牙利會合。

據了解，楊勇緯等一行人抵達匈牙利後，快篩結果呈現陰性，另一批從羅馬尼亞抵達匈牙利，就有選手驗出陽性反應，接下來又有隊員陸續出現發燒症狀，台灣隊主動向大會通報，大會也要求台灣所有選手重新接受PCR檢查。

不料PCR結果出爐後，台灣隊共有近2/3選手確診，大會以風險考量為由，在當地時間昨天上午抽籤前夕，把台灣選手全部撤出比賽名單。

目前台灣選手暫時留在匈牙利治療等待康復，等到體內病毒「清零」後才會搭機返台，目前僅知楊勇緯檢查結果為陰性。教練劉文等低調表示，匈牙利大滿貫賽僅是奧運積分賽的其中一站，接下來仍有其他參賽計畫，也不至於會影響他的巴黎奧運之路。（編輯：吳協昌）1110708