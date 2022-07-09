獅猿8日肢體衝突 蔡鎮宇禁賽10場罰11萬

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中職統一獅隊和樂天桃猿隊8日在台南球場打出火氣，兩隊兩度板凳清空，7局桃猿蔡鎮宇（左）一度衝上投手丘撞倒獅隊投手劉予承（右2），全場總計4人被驅逐出場。（統一獅隊提供）

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中華職棒統一獅隊與樂天桃猿隊昨天比賽打出火氣，兩度板凳清空，還有較嚴重的肢體衝突，聯盟懲處桃猿隊蔡鎮宇禁賽10場、罰款新台幣11萬元，獅隊投手柯瑞罰款2萬元、禁賽1場。

中華職棒統一獅隊與樂天桃猿隊昨天在台南棒球場交手，4局獅隊進攻時，林靖凱、林子豪都敲出安打，潘傑楷靠著野手選擇上壘，獅隊2人出局攻占二、三壘，桃猿隊投手曾仁和牽制三壘跑者林子豪，原本判安全回壘，經電視輔助判決改判出局。

獅隊總教練林岳平不滿抗議，認為觸殺過程中桃猿隊三壘手梁家榮的腳踩到林子豪要摸壘包的右手，林岳平上場抗議無效。4局獅隊進攻三壘牽制改判成為導火線，6局桃猿隊梁家榮上場打擊時，主審紀華文有意識到狀況，特別上投手丘告誡投手獅隊胡智為，不可有故意狙擊之投球。

但胡智為第1球即砸中梁家榮，被認定故意狙擊意圖明顯，兩隊板凳清空，胡智為遭驅逐出場，主審走回審判室與審判小組審視畫面，審視後，以麥克風向球迷宣告，僅胡智為經告誡後還故意狙擊之投球遭驅逐出場，並予以兩隊口頭警告，比賽後續若再出現觸身球，投出觸身球之投手必須勒令退場。

7局梁家榮上場打擊時，獅隊投手劉予承投出的第2球砸中梁家榮，引爆第2波衝突，桃猿隊蔡鎮宇衝上場撞倒劉予承；衝突結束後，主審與審判小組審視畫面，判定率先惡意衝撞攻擊選手的蔡鎮宇驅逐出場、有粗暴動作的柯瑞驅逐出場，劉予承則勒令退場。

影片來源：CPBL 中華職棒

聯盟今天做出懲處，蔡鎮宇比賽中衝撞攻擊球員遭驅逐出場，罰款11萬元、禁賽10場，禁賽部分於7月18日可登錄一軍起執行。

獅隊投手柯瑞有粗暴動作不正當行為遭驅逐出場，處罰款2萬元、禁賽1場，即日起執行禁賽，胡智為故意狙擊之投球遭驅逐出場，處罰款2萬元。（編輯：張芷瑄）1110709