梁家榮守備踩到林子豪手 聯盟認定應非故意行為

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職統一獅隊與樂天桃猿隊8日比賽2度板凳清空，導火線是4局牽制改判，聯盟9日發出公告，經技術委員審視，認為桃猿隊梁家榮守備接球落地踩到獅隊野手林子豪（圖）的手應非故意行為。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職統一獅隊與樂天桃猿隊昨天比賽2度板凳清空，導火線是4局牽制改判，聯盟今天發出公告，經技術委員審視，認為桃猿隊梁家榮守備接球落地踩到獅隊野手林子豪的手應非故意行為。

統一獅隊與樂天桃猿隊昨天在台南棒球場交手，兩隊都有火氣，獅隊4局獅隊進攻時，林靖凱、林子豪都敲出安打，潘傑楷靠著野手選擇上壘，獅隊2人出局攻占二、三壘，桃猿隊投手曾仁和牽制三壘跑者林子豪，原本判安全回壘，經電視輔助判決改判出局。

獅隊總教練林岳平不滿抗議，認為觸殺過程中桃猿隊三壘手梁家榮的腳踩到林子豪要摸壘包的右手，林岳平上場抗議無效。

影片來源：CPBL 中華職棒

4局改判成為導火線，梁家榮6、7局上場打擊，分別被獅隊投手胡智為、劉予承觸身球保送，兩隊2度板凳清空，7局觸身球後，桃猿隊野手蔡鎮宇衝上投手丘撞倒劉予承，有較嚴重的肢體衝突。

聯盟今天做出懲處蔡鎮宇禁賽10場、罰款新台幣11萬元，獅隊投手柯瑞罰款2萬元、禁賽1場，胡智為罰款2萬元，劉予承事發當下已經被勒令退場。

聯盟公告也提到4局牽制判決，經輔助判決審視，林子豪的手離開三壘壘包改判；有關梁家榮躍起接球落地時踩到跑壘員林子豪的手部，技術委員審視後認為應非故意行為。

聯盟也附上規則補述「野手強行佔據壘包之規定」，野手於壘包上採取守備時，經裁判認定「故意」用手、腳或身體推擠跑者離壘或持球之手觸殺時故意將跑者滑壘之腳提高，企圖將跑者觸殺出局，此觸殺行為視為違規無效行為，將以違反運動精神警告1次，再犯者驅逐出場。（編輯：戴光育）1110709