龍與悍將對戰8連勝 鋼龍沒續投7局怕太熱暈倒

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊與富邦悍將交手，今天龍隊投手鋼龍6局失1分、優質先發，打線適時串連搶分，龍隊以3比1拿下對戰8連勝，鋼龍沒有續投7局原因，總教練葉君璋笑說，「太熱了、怕會暈倒」。

中華職棒味全龍隊今天繼續在主場天母棒球場與富邦悍將隊交手，龍隊派出洋投鋼龍先發，鋼龍3局1人出局後保送王正棠，再被王勝偉敲出安打、失掉1分，4局2人出局後被高國麟敲出三壘打，但力守不失分。

鋼龍今天總計用91球投6局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、3次保送，失掉1分責失分，展現壓制力，拿下個人本季第6勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊開賽就有攻勢，1局郭天信選到四壞保送、盜上二壘，再靠著滾地球、林智勝安打先馳得點，張祐銘補上安打，送回團隊第2分。

龍隊5局再起攻勢拿莫．伊漾、劉基鴻接連二壘打再添1分保險分；龍隊拿下勝利，本季與悍將交手居上風，目前13場對戰拿下12勝、對戰8連勝，悍將則吞下近期7連敗。

龍隊總教練葉君璋表示，鋼龍今天比賽前半段看起來狀況不好，可能還不習慣台灣天氣，4局過後慢慢好轉，但實在太熱了，7局續投怕他會暈倒，所以選擇換投；葉君璋也提到，球隊近期賽程密集，無論投手、野手身體上都有點疲勞，也是考驗。

鋼龍也表示，因為天氣很熱，感覺得出來身體很疲憊，一直補充水分，但流得汗更多。鋼龍表示，大家都面對同樣的條件，場上展現強烈的意志力，想辦法掌握比賽、將傷害降到最低。

悍將今天比賽後半段也讓新洋投富藍戈登板後援，投2局被敲1支安打、無失分，葉君璋直言：「不錯喔」，稱讚富藍戈控球好、投球角度不錯， 今天看起來是輕鬆投球，之後速度可能會更快。（編輯：陳政偉）1110709

中華職棒味全龍隊9日在主場天母棒球場與富邦悍將隊交手，龍隊郭天信首局選到四壞保送、盜上二壘，再靠著隊友安打先馳得點，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年7月9日

中華職棒味全龍隊9日在主場天母棒球場一開賽就有攻勢，陣中張祐銘首局適時補上安打，為團隊送回第2分，維持領先優勢。中央社記者張新偉攝 111年7月9日