呂詠臻做足準備卻遇傷勢 18日一軍初登板很亢奮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職味全龍隊投手呂詠臻等了2年，18日終於完成中職一軍初登板，後援1局被敲1支安打、無失分、無關勝敗，隊友也幫忙拿回初登板的紀念球；他22日受訪表示，首場出賽很亢奮，上場就是享受比賽。中央社記者謝靜雯攝 111年7月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新竹22日電）中職味全龍隊投手呂詠臻18日一軍初登板，後援1局無失分。呂詠臻透露，去年季後做足準備想要證明能在一軍生存，碰到傷勢心情低落，只能重新調整心態，一軍初登板很亢奮。

中華職棒味全龍隊投手呂詠臻2020年選秀第6輪被選進，2021年在二軍總計22場出賽（12場先發），投59局失掉64分（55分責失分），戰績2勝11敗、防禦率8.39，表現不算出色。

呂詠臻透露，去年球季身體就常有小傷、也影響表現，二軍數據並不突出，休季期間想辦法強化身體素質，針對關節活動度加強，投球機制也有特別鑽研。

季後做足準備，但今年春訓前發現腰部薦骨處疲勞性骨折，從發現傷勢到復原，再重新開始訓練，前後休息約3個月。

呂詠臻坦言知道傷勢當下心情很低落，也蠻心急，去年季後做了很多準備、調整的不錯，「希望回到球隊就可以表現給教練團看，讓他們知道我可以在一軍生存」，但遇到受傷的狀況，大家都在備戰新球季時，只能等傷好、持續復健。

呂詠臻轉換心態、重新來過，教練鼓勵不要心急，家人也給了很大力量，鼓勵把傷養好、再努力爭取上一軍的機會。

等了2年，呂詠臻18日完成中職一軍初登板，對富邦悍將隊後援投1局被敲1支安打、無失分、無關勝敗，隊友也幫忙拿回初登板的紀念球。

呂詠臻表示，首場出賽很亢奮，觀眾加油聲很大，在場下準備時蠻緊張的，上場就是享受比賽，也有聽到休息區隊友加油聲。

味全龍隊今天在新竹市立棒球場迎戰富邦悍將隊，這是味全龍隊的下半季首戰，也是中職2016年後重回新竹打例行賽。呂詠臻表示，少棒時在舊新竹棒球場打過竹塹盃，踏進整建過後的球場感覺很不同，球場觀賽環境變得蠻好的。（編輯：屈享平）1110722