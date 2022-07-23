小聯盟2台將同場出賽 李灝宇敲3安鄭宗哲1安1打點

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）美國職棒小聯盟1A費城人隊今天與海盜隊交手，2名台將同場先發有表現，費城人隊李灝宇單場敲3安包括1支二壘打，海盜隊鄭宗哲3打數敲1安、貢獻1分打點，費城人隊終場以7比6拿勝。

美國職棒小聯盟1A賽事，「台灣怪力男」李灝宇今天擔任費城人隊先發第1棒、守三壘，匹茲堡海盜隊台灣好手鄭宗哲也打第1棒、守游擊。

鄭宗哲1局上吞下三振、李灝宇1局下打出三壘方向滾地球出局，3局上海盜隊0比1落後時，首名打者先選到四壞保送，鄭宗哲敲出右外野方向安打推進，海盜隊再靠著保送、暴投、失誤，單局追回3分、取得3比1領先。

3局下李灝宇率先安打上壘，隊友接連2支安打延續攻勢、加上海盜隊守備有狀況，費城人隊攻下3分、再度要回領先。

鄭宗哲4局上吞下三振，李灝宇4局下壘上有人時適時安打、海盜守備再出狀況，下一棒隊友也補上安打，費城人單局再添2分、取得6比3領先。

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海盜隊6局再起攻勢，靠著安打、保送、二壘打先追2分，鄭宗哲高飛犧牲打、送回球隊追平分，但6局下費城人隊靠著李灝宇二壘打開啟攻勢，再靠著安打、滾地球送回致勝分、順利拿下比賽勝利。

鄭宗哲今天總計3打數敲出1支安打，貢獻1分打點、有1得分，賽後打擊率2成37，李灝宇今天單場4打數敲出3支安打，包括1支二壘打、跑回3分，賽後打擊率2成87。（編輯：張芷瑄）1110723