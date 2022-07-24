阮裕智白肉底容易曬傷 想到屏東太陽只能苦笑

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）白河商工首批獲中職指名的好手阮裕智今天在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽登板，阮裕智希望拚生涯首次國家隊，也期待職棒生涯，要面對屏東太陽的考驗，他苦笑說：「怕熱、怕冷又容易曬傷。」

白河商工今年有2名投手獲得中職指名，投手阮裕智第4輪被中信兄弟選進，投手尹柏淮則在第5輪被統一獅隊選進，兩人也都有入選U18世界盃棒球賽培訓隊。

阮裕智今天賽前在藍白對抗賽出賽2場，總計投5.1局被敲8支安打，失掉2分責失分，今天藍白對抗賽第8戰，代表白隊後援登板投2局，被敲2支安打，失掉1分責失分，白隊終場以9比3贏藍隊，阮裕智無關勝敗。

阮裕智自評此次對抗賽表現，變化球的控制不好、需要加強，但直球和二縫線跑的位置算滿意，本來的變化球路也有滑球，但他表示，隊友伍祐城的滑球比較快，握法不同，也會跟他交流，但暫時沒有改變握法的打算，按照自己本來的方式、順順地投就好。

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阮裕智國小、國中都沒有當過國手，很開心此次可以入選培訓隊，也希望可以拚進最後正選20人名單。多了職棒光環，他表示，教練團有鼓勵，外界會開始用放大鏡檢視表現，但不用管別人怎麼評論，做自己、平常心就好，培訓隊很競爭，大家都想要求表現。

阮裕智雖然是從小在台南打球，但膚色白，他笑說天生曬不黑、只會曬傷，被問起進到兄弟隊後，二軍基地在屏東，要怎麼面對屏東的太陽，他也只能苦笑說：「很怕第一天就中暑。」但還是很期待展開職棒生涯。（編輯：張雅淨）1110724