金妍兒情定小5歲聲樂家 花滑女王報喜10月結婚

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32歲韓國花滑女王金妍兒（左）7月25日宣布婚訊，將在10月與小5歲的27歲聲樂家男友高祐琳（右）結婚。（左圖取自instagram.com/yunakim，右圖取自instagram.com/woorim_ko）

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（中央社首爾25日綜合外電報導）32歲韓國花滑女王金妍兒今天宣布婚訊，將在10月與小5歲的27歲聲樂家男友高祐琳（音譯）結婚。

金妍兒曾拿下2010年溫哥華冬季奧運女子花滑個人金牌，並於2014年索契冬奧摘銀後退役。她是史上第一位集冬奧、世錦賽、大獎賽總決賽、四大洲賽、世青賽、初級大獎總決賽冠軍於一身的女單得主，在韓國有「花滑女王」的美稱，儘管退役依舊享有高人氣。

高祐琳畢業於首爾大學聲樂系，2017年在JTBC選秀節目Phantom Singer 2獲勝，目前是跨界四重唱組合Forestella成員。韓媒報導，據悉他還沒有當兵，會在婚後入伍。

韓國媒體23日捕捉到金妍兒和高祐琳的約會畫面。高祐琳開車接送女友，並體貼替金妍兒撐傘。報導稱，兩人時常乘車到彼此家中約會。

高祐琳經紀公司透露，兩人是在2018年All That Skate冰上秀認識，交往3年後決定結婚。婚禮僅限雙方親友參加，不會對外公開。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110725