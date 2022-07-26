個人生涯規劃為由 高景炎請辭攻城獅總經理

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（中央社記者龍柏安台北26日電）成軍短短2年，從P. LEAGUE+聯盟墊底，到打進聯盟總冠軍賽，新竹街口攻城獅幕後推手之一的總經理高景炎，今天透過球團官方聲明宣布因個人生涯規劃請辭。

新竹街口攻城獅主場經營有成，加上戰績大躍進，已成為PLG頂尖勁旅，沒想到高景炎卻突然拋出請辭震撼彈。

攻城獅今天透過官方聲明，強調高景炎擔任總經理期間，不僅是制服組核心，且在各方面皆用盡苦心，為攻城獅打穩建隊基礎，球團除尊重他的決定，也誠心祝福他未來能持續在籃球圈一展長才。

高景炎則透過球團公布親手寫的「給攻城獅的一封信」，文中除感性地感謝新竹及廣大球迷們支持，也提到在攻城獅任職的2年是他人生中最不可思議的時光，他並強調離開球隊是最困難的決定。

高景炎在親手信中也對廣大球迷喊話，「謝謝你們在球隊3勝9敗時仍然緊緊的擁抱著我們」。他並提到，新竹是一個創造奇蹟的城市，「只有成為一個創造奇蹟的球隊，才能代表新竹攻城獅的精神」。

高景炎請辭後，攻城獅也宣布總經理一職將由球隊創辦人暨球團董事長胡瓏智兼任，攻城獅將持續打造衝擊總冠軍的堅強陣容，力拚為新竹拿下首冠。（編輯：唐聲揚）1110726