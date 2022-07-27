林郅為加盟鋼鐵人 補齊禁區最後一塊拼圖

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（中央社記者龍柏安台北27日電）前台灣男籃國手林郅為結束旅日返台，加盟P. LEAGUE+聯盟高雄鋼鐵人，也成為補齊球隊禁區最後一塊拼圖。他表示，新球季先以防守為主，盼能幫助球隊打進季後賽。

身高200公分的林郅為曾效力過SBL超級籃球聯賽台灣銀行，也曾披上富邦勇士戰袍征戰ABL（東南亞職業籃球聯賽），上季他加盟日本B聯盟福岡新銳，球季結束後，他選擇返台效力，加入PLG高雄鋼鐵人。

鋼鐵人今天舉行記者會，包括球隊新任總經理高景炎、籃球事務營運長鄭志龍，外籍總教練格魯諾維奇（Slavoljub Lale Gorunovic）與林郅為等人一併出席，暢談球隊未來展望。

林郅為承認，球季結束後包括日本與台灣球隊都有跟他接觸，其中鋼鐵人則是和他接觸最密切的球隊，他強調，球隊中包括一哥呂政儒、周儀翔都曾在國家隊合作過，而張伯維則是過去隊友，球員都很熟悉，在溝通上沒有什麼問題。

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被問到為何會決定南下高雄發展，林郅為酷酷地說：「在日本都打過了，現在在台灣哪裡都一樣吧。」不過他也認為，目前鋼鐵人在禁區需要像他這種高度的球員，是加盟鋼鐵人主因之一，「也是球隊這個位置機會相對多一點。」

談到過去一年的旅日經驗，問他最大改變是什麼，林郅為開玩笑說：「變帥。」他強調，上了球場會全力以赴，用實際表現來讓大家看看，他的進步在哪裡。 （編輯：吳協昌）1110727