中職明星賽2戰預售皆破萬 公布首戰先發

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職棒明星對抗賽明天在洲際棒球場開打，首戰預售票破1萬5000張，也公布首日先發陣容，台灣隊先發投手為古林睿煬，林靖凱、江坤宇二游合體，明星隊先發投手為德保拉。

中華職棒明星對抗賽30日、31日在台中洲際棒球場舉行，會長蔡其昌、台灣隊總教練林岳平與明星隊總教練林威助今天在歡迎晚宴上特別感謝所有的教練以及球員們，有球迷們的踴躍支持，明星賽的成功復辦，勢必是所有球迷最引頸期盼的事情，也希望球迷們這兩天能夠好好享受比賽，一起進場為支持的球員加油。

明星賽首戰預售票截至今天為止已經突破1萬5000張，31日第2戰預售票也有近1萬1000張，明星賽兩日票房皆破萬開出佳績。

今天公布30日首戰兩隊先發打序，台灣對先發投手是古林睿煬，1棒為右外野手郭天信、2棒游擊手江坤宇、3棒中外野手陳傑憲，4棒指定打擊林立，5棒一壘手許基宏，6棒三壘手王威晨，7棒左外野手詹子賢，8棒捕手林岱安、9棒二壘手林靖凱。

明星隊先發投手德保拉，1棒游擊手王勝偉，2棒中外野手陳晨威，3棒右外野手陳子豪，4棒指定打擊林智勝，5棒三壘手林子豪，6棒一壘手拿莫．伊漾，7棒二壘手岳東華，8棒左外野手曾陶鎔，9棒捕手高宇杰。

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「全壘打大賽」採計時制，由曾陶鎔、林子豪、陳子豪、許基宏、拿莫．伊漾、朱育賢、林智勝參賽，每名球員有3分鐘擊球時間，每人有1次60秒的暫停時間，為保護球員，擊球落地後投手才能投下一球，若將球打出球場外，每球可額外獲得20秒，並於3分鐘正規賽結束，休息30秒後，進行額外加時賽。

預賽打出最多全壘打的前4名球員，將晉級隔天決賽，若平手則比較「成功率」（全壘打數／揮擊次數），決賽規則與預賽相同，最終擊出最多全壘打者，即為本屆全壘打大賽冠軍，若全壘打支數相同則並列冠軍，決賽最後30秒為公益金球時間，每擊出1支全壘打，台灣銀行將捐贈5克黃金存摺。（編輯：陳政偉）1110729