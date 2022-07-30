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確保球場安全 蔡其昌：邀各球團制定審查標準

2022/7/30 15:55
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）中華職棒例行賽重返新竹市立棒球場，球場卻浮現不少安全性問題，也有球員受傷。中職會長蔡其昌今天表示，將邀請各球團討論，研議出球場安全審查標準。

中職會長、立法院副院長蔡其昌今天出席國立台灣美術館111年全國美術展頒獎典禮暨開幕式。

蔡其昌接受媒體訪問時表示，職棒賽務同仁、聯盟相關人員都有會勘新竹棒球場，每一次都有提出改進事項，也舉辦測試賽，但不管怎樣就是有未盡細心之處，有球員因球場不是太完善而受傷，會長應該要承擔責任，會努力把接下來的改善工作做好。

他指出，中華職棒發展至今33年，目前並沒有檢查球場的統一標準，不同的會場、不同的賽務人員，會有不同的檢查標準。聯盟由六大球團組成，他將以會議主席身分召開會議，召集各球團討論，希望能在下次領隊會議中討論並組成審查小組，儘快研議出球場的審查標準。

蔡其昌希望新的球場審查標準能在他任內完成，未來作為各球場審查標準的依據，下一個要成立的球場是亞太國際棒球訓練中心成棒球場，希望到時候就能適用新的球場審查標準。（編輯：唐聲揚）1110730

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