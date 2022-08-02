不敵加州普拉森隊 高雄小將獲小馬聯盟少棒亞軍

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）以中正國小為主的高雄市少棒代表隊參賽美國小馬聯盟世界少棒錦標賽，在3連勝後，今天上午對上美國加州普拉森隊爭冠，終場以4比11輸給普拉森隊，獲得亞軍。

高雄市教育局發布訊息表示，總統蔡英文、副總統賴清德均在第一時間致上賀電，恭賀代表隊的絕佳表現。高雄市長陳其邁、高雄市政府教育局長謝文斌也向選手們致賀及表達慰勞之意。

加州普拉森隊昨在晉級賽就以17比0大勝墨西哥隊，今的冠軍戰對上中正國小，在2局上就發揮攻擊火力，3局上更是火力全開得到4分；高雄隊則換投應戰，3局下，高雄隊留下一壘殘壘仍未能攻下分數。

5局上，普拉森隊又輪番猛攻，一口氣又攻下5分，以11比0領先高雄隊，5局下，高雄隊發動反攻，接連擊出中外野及右外野安打，加上對手游擊手的失誤，攻下4分。但最後仍以4比11敗給普拉森隊。

領隊、中正國小校長吳軒銘說，這次比賽小球員在溫度極高環境下比賽，還要適應時差及作息，最終取得3勝1敗獲亞軍相當不易。感謝市府幫助球員參與國際重要賽事，也讓國際看見高雄小將優秀表現，要將成績獻給所有幫助高雄小將出國比賽的人。

高雄市代表隊這次出國比賽，第1場賽事對上強隊多明尼加，以7：5逆轉勝；接下來第2、3場賽事分別以18：0與15：0兩度打贏美國地主拉雷多隊，以全勝之姿進入今天冠軍戰。在與美國加州普拉森隊爭冠落敗，終場以4比11獲得亞軍。

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以中正國小為主體組成的高雄市少棒代表隊，2016、2018年就曾兩度榮獲「美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽」冠軍。

今年更挾著立德盃、TOTO盃與全國國小棒球聯賽軟式組三項全國冠軍氣勢，與鳳山區忠孝國小、鼓山區鼓山國小和壽天國小棒球隊選手聯合組成高雄市少棒代表隊，三度參加「美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽」，由中正國小校長吳軒銘擔任領隊，帶領3名教練、15名選手赴美參賽。（編輯：孫承武）1110802

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