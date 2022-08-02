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平鎮高中美國小馬青棒奪冠 準職棒球員黃保羅6局好投

2022/8/2 11:15（8/2 11:24 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）桃園市平鎮高中今天在美國小馬聯盟世界青棒賽冠軍戰，靠著準職棒球員黃保羅先發6局無失分，飆出7次三振，加上李勛傑3分砲，以5比0擊敗地主德州拉雷多隊，拿下冠軍。

美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）世界青棒錦標賽由單一學校組隊參賽，桃園市平鎮高中過去曾在2012、2018、2019年勇奪冠軍，後來賽事受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，今年復辦。

平鎮高中這次再度取得代表權前往美國德州參賽，陣中集結7名今年中職選秀新秀，平鎮以3連勝之姿搶下冠軍戰門票，今天對決地主德州拉雷多（Laredo）。

平鎮高中首局靠著對手失誤上壘，李勛傑率先敲出安打送回壘上跑者，幫助球隊先馳得點，樂天桃猿選秀會第2輪選中的陳佳樂同樣擊出安打，平鎮首局取得2比0領先。

平鎮3局上再靠著保送和失誤，攻占一、二壘，李勛傑把握機會，從投手賈沙（Jesed Garza）手中揮出3分打點全壘打，拉開比分，最終就以5比0獲勝。

李勛傑此役4打數擊出2安打，幫助球隊斬獲分數，包括1發3分砲，合計貢獻4分打點，田明倫同樣單場2安打，

平鎮高中在冠軍戰中，派出獲富邦悍將選秀首輪指名的投手黃保羅先發，投6局用68球，僅被擊出2支安打，飆出7次三振，沒有投出任何保送，且無失分；第7局由台鋼雄鷹選秀會首輪指名的投手伍祐城登板後援，聯手守住勝利，合力拿下冠軍。（編輯：屈享平）1110802

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