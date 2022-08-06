U12世界盃美國7戰敲23轟 選拔過程發現長打特質

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（中央社記者謝靜雯台南6日電）U12世界盃棒球賽冠軍戰組合美國與委內瑞拉今天複賽提前交手，美國隊團隊4轟以12比7拿勝；美國隊此次總計7戰打完敲23轟，總教練法雷爾表示不是刻意，而是選拔過程剛好發現這批球員特色是長打。

U12世界盃棒球賽台灣隊昨天複賽不敵美國隊之後、確定無緣冠軍戰，明天冠軍戰組合是美國和委內瑞拉，今天2支球隊提前在複賽最後一戰碰頭，雖然無關晉級，但還是打得很認真。

美國隊今天賽前6戰打完敲出19發全壘打，今天團隊又敲4轟，薩肯（Jonah Saken）、佛勞斯托（Anthony Frausto III）、里昂（Jordan Leon）、梅爾卡多（Dylan Mercado）都開轟，火力串聯搶勝。

美國隊總教練法雷爾（Ray Farrel）表示，知道這場比賽會打得辛苦，因昨晚贏球情緒很亢奮，今天比賽打擊正常發揮，守備中規中矩，對於投手群表現還算滿意。

美國隊此次7戰打完敲23發全壘打、場場開轟，法雷爾表示，不是刻意安排，是在選拔過程中慢慢發現此批球員有長打的特質，後半段再更細一步挑選時，才有特別選擇符合隊形需求的球員。（編輯：張芷瑄）1110806