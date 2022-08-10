吳東融再見安 味全龍逆轉擊敗統一獅

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中華職棒味全龍隊10日在天母球場與統一獅隊之戰，龍隊吳東融（中）9局一記再見安打助隊拿勝，賽後與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 111年8月10日

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（中央社記者黃巧雯、張新偉台北10日電）中華職棒統一獅隊今天9局上還領先1分，但味全龍隊在9局下趁著獅隊牛棚不穩，靠著保送及3支安打，包括吳東融的再見安打，以4比3逆轉收下勝利。

統一獅在8連敗後，賽前近期拿下2連勝，今天作客天母棒球場與味全龍交手。

味全龍首局在2出局後展開攻勢，陳品捷敲安後，林智勝揮出二壘安打，送回球隊第一分；獅隊2局上則靠著2支安打，扳平比分。

獅隊第7局在一、三壘有人情況下，靠著李丞齡適時安打，突破僵局，隨後陳傑憲擊出高飛犧牲打再添1分，以3比1領先；龍隊在8局下因獅隊失誤，追回1分。

龍隊展現韌性， 張祐銘9局下安打帶動球隊攻勢，林辰勳選到保送，郭天信隨後揮出追平分安打，吳東融再從獅隊投手陳韻文擊出再見安打，龍隊最終以1分差氣走對手。

龍隊洋投鋼龍（Drew Gagnon）投7局被擊出8支安打，掉3分，無關勝敗；陳冠偉後援1.1局無失分，收下勝投。

味全龍總教練葉君璋賽後接受媒體聯訪時表示，從一開始覺得比賽很悶，後來出現轉折，球隊氣勢變得不一樣，到最後贏球，「我覺得這個球隊又變更強了」。

吳東融認為，郭天信送回追平分很重要，也減輕自己壓力，他透露上去打擊時想著，「我要打到球就有機會，怎麼樣都要想辦法把跑者送回來」。

吳東融在父親節後拿下單場MVP（最有價值球員），回憶起已逝世的父親，吳東融受訪時一度哽咽，他表示，前幾天有看一下臉書（Facebook）上以前與爸爸的照片，很開心能獲選為MVP。（編輯：戴光育）1110810

中華職棒10日在天母棒球場進行味全龍與統一獅之戰，龍隊吳東融9局下敲出中外野方向一壘安打，帶1分打點，一棒逆轉比賽，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 111年8月10日

中華職棒10日在天母棒球場由味全龍隊與統一獅隊交手，9局下龍隊吳東融（中戴口罩者）敲出再見安打，助隊拿勝，與隊友們開心在場中慶祝。中央社記者張新偉攝 111年8月10日

中華職棒10日在天母棒球場進行味全龍與統一獅之戰，龍隊吳東融（右2）敲出再見安打助隊逆轉勝，賽後與啦啦隊開心跳舞慶祝。中央社記者張新偉攝 111年8月10日

中華職棒10日在天母棒球場進行味全龍與統一獅之戰，龍隊後援投手陳冠偉後援1.1局無失分，送出3次三振，拿下勝投。中央社記者張新偉攝 111年8月10日

中華職棒10日在天母棒球場進行味全龍與統一獅之戰，龍隊郭天信9局下擊出中外野方向安打，帶有1分打點，助隊追平比數。中央社記者張新偉攝 111年8月10日