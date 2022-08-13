台灣男排3比0橫掃香港 亞洲盃名列第9

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（中央社記者龍柏安台北13日電）台灣男子排球代表隊今天在亞洲盃最後一戰，以3比0橫掃香港，名列第9作收，外籍總教練布萊尼斯拉夫雖然對未能完成賽前目標打進8強感到可惜，但也強調：「選手都盡力了。」

2022亞洲盃男子排球賽今年在泰國舉行，小組賽共分4組循環，取分組前2晉級8強，台灣隊在小組賽與中國、巴林同屬D組，首役意外以0比3不敵巴林打壞行情，8強之路也被迫中斷。

塞爾維亞籍教頭布萊尼斯拉夫（Moro Branislav）表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣隊在集訓過程少了與其他隊伍交手調整的機會，但他強調：「選手都盡力了。」

對於首役不敵巴林，布萊尼斯拉夫承認有些意外，他表示，雖然球員有執行教練團賽前策略，並在發球進行強化，無奈整體失誤率實在太高，也成了輸球主因。

台灣男排隊長戴儒謙表示，預賽輸給巴林很可惜，也認同教練看法，認為賽前少了跟其他身材較高大的隊伍交手暖身機會，也導致臨場暖機慢了半拍。

主砲之一的吳宗軒則直呼可惜，他強調若非首役調整不夠即時，「不然我們的實力是有機會晉級8強的。」

台灣隊在小組賽以0比3不敵巴林、次役以1比3輸給中國，確定分組墊底無緣8強，在排名賽先以3比0輕取印度，今天再以直落三打下香港，以第9名作收。（編輯：張芷瑄）1110813