改善足球場不足窘況 體育署推出共用型球場

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體育署運動設施組組長許馨文（右2）18日表示，一般11人制足球場占地龐大，且多與田徑場共用，因此特別找來專家參考國外設計，規劃籃球、足球共用型球場，下週也將召集縣市政府說明。中央社記者龍柏安攝 111年8月18日

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（中央社記者龍柏安台北18日電）因應台灣足球場不足，體育署邀請建築師事務所參考國外球場，設計出籃球、足球共用型球場，下週將召集縣市政府說明，未來若有場地興建或整建，可採用這種全新共用型球場。

4年一度的全球體壇盛事FIFA世界盃足球賽，今年11月在卡達登場，台灣不少球迷反應場地太少，不僅不利足球運動推展，也讓球迷沒有場地可以踢球、比賽。

體育署運動設施組組長許馨文今天在體育署例行記者會表示，目前統計全台的11人、8人與5人制社區型足球場共計有40座，不過一般11人制足球場佔地龐大，且多與田徑場共用，因此才找來專家參考國外設計，希望能在室外籃球場也能踢足球，達到共容、共用的目的。

所謂的共用型球場，是在公園或社區內設置非正式的複合式兩用球場，在硬地可讓足球與籃球場地共用，若在草地可將足球和槌球場共用，讓有限資源得到充分運用。

參與設計的設計師事務所表示，過去踢足球只能在足球場，而台灣的場館設計偏向籃球與排球，因此共用型球場是很大的改變，若未來能在台灣推廣這種全新場地，使用效率會更高。

許馨文強調，體育署月底將召開說明會，屆時會讓縣市政府了解共用型球場的優劣，讓地方政府未來在進行場地規劃時可以列入考慮，並能夠帶動台灣的足球人口成長。（編輯：吳協昌）1110818