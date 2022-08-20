動作失憶功力盡失 葉政靠信念和堅持找回巔峰

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（中央社記者龍柏安台北20日電）頂著2018青年奧運國手光環，台灣體操好手葉政卻在去年歷經人生低谷，彷彿罹患動作失憶症的他一切從零開始，靠著信念和堅持，他再次爬上巔峰，月初也如願選上世錦賽國手。

今年暑假後將升上國立體大三年級的葉政，是今年10月世界體操錦標賽新科國手，這也是他繼2018青年奧運後，首次取得成人國手戰袍，但只有台灣體操隊總教練林育信知道，愛徒這一路歷經了太多淚水和汗水。

7歲開始接觸體操的葉政，去年接種完COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第1劑疫苗，身體起了嚴重不良反應，渾身上下都不對勁，過去熟悉的體操動作，彷彿忘得一乾二淨。

「過去就像睜眼、呼吸一樣簡單的動作，我完全做不出來。」葉政透露，每晚睡前他都鼓勵自己：「明天會更好。」可惜每當睜開眼，現實總是持續地帶給他打擊。

林育信回憶，當時葉政身體肌肉無法出力，彷彿罹患動作失憶症，他搞笑地說：「我本來以為他在假，還想說怎麼假這麼久。」

直到林育信發現，每次訓練結束，葉政總是默默坐在場邊流著眼淚，他才知道事情不單純，他非但沒有放棄學生，還主動牽線找來企業贊助愛徒，希望能讓葉政服下一顆定心丸。

葉政承認，在一年多的動作失憶期間，他曾想過放棄，因為看著隊友都在進步，他卻仍在重複基礎動作原地踏步，甚至在心裡吶喊：「為何是我。」

所幸靠著一股不服輸的信念，葉政今年總算走出低檔找回記憶，也取得唯一一席體操世錦賽國手門票。問他究竟是如何擺脫動作失憶，他想了想說：「就是一直練下去，堅持吧。」

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頂著招牌平頭，五官陽光帥氣的葉政，因髮型和漫畫蠟筆小新當中的正男一樣，也被好友戲稱為「正男」，他今天以教練身分出席華南銀行小小體操營，看著小朋友眼神發亮、做著各種動作，彷彿看到年幼時的自己。

葉政擺脫困擾一年的動作失憶症，林育信替愛徒感到開心，也不忘推銷學生：「他是比賽型選手，他在比賽的成功率都很高，他的加入能讓我們世錦賽的戰力更完整。」（編輯：管中維）1110820