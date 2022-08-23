台鋼雄鷹邀井端弘和來台 任客座守備教練

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中職台鋼雄鷹隊預計9月底集訓，將邀請東京奧運日本隊教練團「守備職人」井端弘和（右）來台擔任客座內野守備教練。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職台鋼雄鷹隊預計9月底集訓，今天發布新聞稿表示將邀請東京奧運日本隊教練團「守備職人」井端弘和來台擔任客座內野守備教練，讓球隊吸取國際化、更多元的棒球觀念與技術。

台鋼雄鷹隊成為中華職棒第6隊，將於9月下旬展開集訓，球團今天發布新聞稿表示，希望從第一次集訓開始，極力強化守備、打造細膩球風，因此力邀日本職棒「守備職人」、去年東京奧運以教練身分幫助日本國家隊奪下金牌的井端弘和擔任客座內野守備教練。

井端弘和守備功力一流，2004到2009年奪下日本職棒中央聯盟游擊金手套6連霸，之後兩季轉守二壘，2012年重返游擊不需適應期，再度獲當年度游擊金手套，總計7度拿下金手套獎，展現深厚守備實力。

打擊方面，井端弘和以細膩打擊技巧著稱，日職生涯出賽1896場，累積2成81、1912支安打、56支全壘打、510分打點，另外有149次盜壘成功、248次犧牲觸擊成功。

井端弘和退役之後，於2016至2018年擔任讀賣巨人內野守備跑壘教練，期間2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽、2018年台日交流對抗賽皆為日本代表隊教練團成員，2019年世界12強棒球賽、去年東京奧運都是日本代表隊內野守備、跑壘教練，今年擔任總教練，帶著小球員來台征戰U12世界盃棒球賽。

井端弘和預計於10月4日至10月17日來台指導，台鋼雄鷹球團特別感謝日本職棒聯盟協助，未來將持續強化與日本職棒界交流與合作，引進更多指導人才。

球團期待井端弘和球員時期累積的實戰經驗，以及退役後擔任職棒隊、國際賽成棒隊與少棒隊教練的豐富資歷，能傳承給年輕雄鷹選手，為團隊細膩的守備、打擊技術及觀念打下穩固基礎。

除了邀請井端弘和擔任客座教練外，台鋼雄鷹9月集訓的教練團籌組也正陸續進行，預計近期內一併公布。（編輯：屈享平）1110823