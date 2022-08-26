加拿大女子高球賽 徐薇淩、錢珮芸雙雙並列第6

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（中央社記者龍柏安台北26日電）東京奧運國手、台灣職業高球女將徐薇淩，今天在加拿大女子高球公開賽首輪有個好的開始，她全場打下6鳥、1柏忌，以低於標準5桿的66桿，與錢珮芸雙雙並列第6。

在加拿大渥太華舉行的加拿大女子公開賽，總獎金達235萬美元（約新台幣7099萬元），台灣共有5名女將參賽，除徐薇淩與錢珮芸首輪表現最佳，侯羽薔也以低於標準2桿的69桿並列51。

南非32歲女將蕾托（Paula Reto）今天表現精彩，她全場猛打9鳥，以無柏忌的完美表現，以低於標準9桿的62桿獨走，並保有2桿領先優勢。

徐薇淩在8月初的英國女子公開賽表現不盡理想，前兩輪打完就以高於標準7桿的149桿遭到淘汰，不過本週她前進加拿大，手感熱得發燙，從第3洞起至第6洞，4洞就抓下3鳥。

雖然第7洞徐薇淩吞下全場唯一的柏忌，不過她很快回穩，轉場後再添3鳥，讓她以低於標準5桿的66桿繳卡。

錢珮芸今天表現同樣精彩，她今天同樣猛打6鳥，僅有1個柏忌，也以低於標準5桿的66桿並列第6。

至於同場參賽的李旻與侯羽桑，今天則雙雙以高於標準2桿的73桿繳卡，首回合打完暫時並列119。（編輯：張芷瑄）1110826