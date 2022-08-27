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陳冠宇很渴望28日回先發 曾豪駒：近期表現值得

2022/8/27 16:48
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（中央社記者謝靜雯桃園27日電）中職樂天桃猿隊投手曾仁和右手小指傷勢影響而下二軍，明天將由陳冠宇頂替先發，總教練曾豪駒說：「陳冠宇近幾場的表現值得這場先發」，也提到陳冠宇內心一直很想要回到先發位置。

中華職棒樂天桃猿隊投手曾仁和14日出賽守備時壓到右手小指、有點腫脹，上一場21日先發出賽，投到後面小指腫起來，沒有投滿5局就退場，他當時表示投到後半段有不舒服的感覺，觀察幾天之後，昨天曾仁和被下放二軍。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，曾仁和目前因為小指腫脹、投球有點沒辦法控制，先讓他下二軍休息觀察10天，明天先發由陳冠宇扛起，陳冠宇近期雖然都是中繼出賽，但一直有在準備，回到先發出賽會持續多久，要看明天表現才會比較明朗。

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陳冠宇上一場先發出賽是7月16日，近幾場都是後援登板，近8場後援登板沒有責失分，他表示不管投先發還是投後援，心態都不會改變，每一局就是穩穩地抓3個出局數，這段期間教練團、野手都給很多幫助和鼓勵，也讓他增加自信心。

陳冠宇說，昨天臨時接到通知要回到先發位置很開心，希望可以有好表現幫助球隊，這幾場後援出賽直球的狀況不錯，回到先發包括配球的策略、體力的調配都是考驗，這段期間教練團也有給一些建議，明天會嘗試一下，不會去設限、把最好的表現展現出來，投到沒有力為止。（編輯：卞金峰）1110827

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