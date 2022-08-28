更多編輯台推薦新聞：
周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍
產經

周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍

50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽
生活

50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠
運動

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
首頁 / 運動

加拿大女子高球賽第3輪 錢珮芸揮69桿並列第25

2022/8/28 11:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣旅美高球女將錢珮芸今天在加拿大女子高球公開賽第3輪抓下2鳥，揮出69桿，3輪合計以低於標準7桿的206桿，暫時並列第25名，也是晉級的3名台將之中表現最佳。

加拿大女子高球公開賽在加拿大渥太華舉行，由於第2輪比賽一度因雨中斷，共36名選手未能如期完成比賽，因此先在今天比賽登場前完成補賽，再展開第3輪賽事，台灣選手徐薇淩、錢珮芸、侯羽桑均晉級週末決賽。

徐薇淩、錢珮芸首輪揮出66桿，一度並列第6，第2輪雙雙打出71桿，排名下滑第32名。錢珮芸今天前9洞、後9洞各射1鳥，打出69桿，3輪合計以低於標準7桿的206桿，暫並列第25名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

徐薇淩今天從第10洞出發，前9洞進帳2鳥後，轉場後遭遇亂流、苦吞4柏忌，揮出73桿，3輪合計210桿，暫時並列第60。而侯羽桑第3輪爆桿，揮出76桿，3輪總桿數215桿，排名第78。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）菜鳥、韓國選手安娜琳（Na Rin An，音譯）帶著2桿領先優勢出發，今天抓下4鳥，吞下個人在這次賽事首個柏忌，以68桿繳卡，而同樣自韓國的崔慧珍（Hye-jin Choi）揮出66桿，兩人3輪同以低於標準16桿的197桿並列領先。（編輯：張雅淨）1110828

錢珮芸
加拿大高球公開賽次輪 徐薇淩、錢珮芸並列32 加拿大女子高球賽 徐薇淩、錢珮芸雙雙並列第6
徐薇淩
蘇格蘭女子高球賽 徐薇淩並列第62 蘇格蘭女子高球賽第3輪 徐薇淩暫並列第55
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族