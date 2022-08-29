曼托菜鳥年球員卡 3.8億元落槌創紀錄

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（中央社紐約28日綜合外電報導）1張美國職棒大聯盟MLB紐約洋基名人堂球星曼托（Mickey Mantle）菜鳥年的簇新球員卡，今天以1260萬美元（約新台幣3.8億元）賣出，成為拍賣史上最高價的體育紀念品。

今年5月，阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）在1986年世界盃，使出「上帝之手」進球時所穿的球衣，以930萬美元賣出，成為拍賣史上最高價的體育紀念品，而如今這張由傳統拍賣公司（Heritage Auctions）賣出的曼托球員卡，刷新了紀錄。

傳統拍賣公司運動品拍賣負責人艾維（Chris Ivy）在聲明中說 ：「體育市場上，8位數的拍賣結果，在10年前還只是一場夢。」

「我們一直都知道這張球員卡會打破紀錄和我們的期待，但最終拍賣出天價，令人驚訝不已。」

先前，球員卡最高價的紀錄，是這個月才創下的725萬美元。當時體育收藏品拍賣公司高丁（Goldin）促成了一次私人收購，賣出的是一張有百年歷史的華格納（Honus Wagner）T206系列球員卡。

曼托是棒球史上最強的左右開弓打擊者之一，他從1951年打到1968年，整個生涯都在洋基度過，他在1974年獲選進入名人堂。

這次打破紀錄的球員卡，是曼托的菜鳥卡，由球員卡公司Topps於1952年發行，也是首件能賣到8位數字的體育商品。

傳統拍賣公司表示，球員卡認證和評比公司Sportscard Guaranty Corporation給予這張曼托球員卡「9.5 （Mint+）」超高評價（滿分10分）。

「這張曼托的菜鳥卡能保持這樣的狀態70年，真的是個奇蹟。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110829