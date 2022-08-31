曾俊欣不敵澳洲好手 美網首輪飲恨出局

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（中央社記者龍柏安台北31日電）台灣網球一哥曾俊欣今天在網壇年度大滿貫賽最後一戰的美國網球公開賽首輪亮相，他歷經超過2小時40分鐘苦戰，最終以0比3不敵澳洲23歲好手巴比倫。

2022美國網球公開賽今天進行會內單打首輪，世界排名第89的曾俊欣直接取得會內賽門票，今天他以3比6、6比7（5）、6比7（3）惜敗世界排名第84的澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin），未能拿下生涯在大滿貫會內賽的首勝。

曾俊欣今年4大滿貫賽全部成功躋身會內賽，是台灣男網繼王宇佐、盧彥勳之後，一年內湊滿4大滿貫賽會內賽入場券的首人，今天他在3盤當中有2盤和對手鏖戰搶7，可惜都總差了那麼一點點。

今天是曾俊欣生涯首次迎戰巴比倫，開局雙方表現勢均力敵，前6局打完雙方戰成3比3，曾俊欣接下來一口氣連丟3局，包括第8局未能守住自己發球局，先以3比6讓出。

曾俊欣次盤全力搶攻，第4局率先破發，一度取得3比1領先，無奈卻沒能守成，讓對手連拿2局扳平，接下來戰況一路膠著，雙方鏖戰至6比6，戰線也被延長至搶7決勝負。

搶7大戰雙方依舊勢均力敵，兩人激戰至5比5平，無奈決勝關鍵曾俊欣連丟2分，以5比7惜敗棄守，陷入0比2落後。

第3盤雙方再次戰至搶7分勝負，這回曾俊欣下場就陷入1比5落後，他雖奮力追至3比6，最終仍以3比7不敵對手、美網首輪出局。（編輯：張雅淨）1110831