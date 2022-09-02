最年輕大滿貫賽男單冠軍 ESPN為張德培拍紀錄片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）華裔網球名將張德培將成為ESPN Films 30 for 30系列紀錄片的主角，以講述他的生平和運動生涯。1989年他以17歲又3個月之齡奪下法國公開賽金盃，是大滿貫賽最年輕男單冠軍。

張德培在1989年法國公開賽4強爆冷擊敗球王藍道（Ivan Lendl），技驚全場，之後順利抱走冠軍金盃，成為大滿貫賽史上最年輕的男子單打冠軍。

線上雜誌Deadline報導，儘管那是張德培唯一大滿貫賽封王紀錄，其後他仍3度闖進大滿貫賽決賽，並先後出戰過山普拉斯（Pete Sampras）、庫利爾（Jim Courier）和阿格西（Andre Agassi）等美籍強敵，留下難以磨滅的印記。

張德培在1988年至2000年間，也曾贏得34次ATP巡迴賽冠軍，在2003年退休。

30 for 30系列紀錄片與他有關的一集名為「美國之子」（American Son），已完成製作。片中將凸顯張德培的移民美國的家庭背景，並聚焦在他1989年力克藍道一役，當時剛發生北京六四天安門事件。

片中訪問對象除張德培和藍道外，還包括網球老將費德瑞（Roger Federer）、吉伯特（Brad Gilbert）以及職籃好手林書豪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

30 for 30系列涵蓋籃球、棒球、美式足球、高球和網球等運動，但在張德培之前，只有2集講述職業網球選手事蹟，分別是2010年的「無與倫比」（Unmatched），記錄女金剛娜拉提洛娃（Marina Navratilova）和艾芙特（Chris Evert）間的競技和友誼。

另一集是2013年「這是他們要的」（This is What They Want），記錄美國籍球王康諾斯（Jimmy Connors）的球場生涯。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1110902