張樹人接任T1聯盟秘書長 取消指名選秀制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣職籃T1聯盟今天宣布人事和制度調整，原新北中信特攻總經理張樹人接任秘書長，至於洋將制度將保留亞洲外援，並修改為4節8人制，而明年選秀會將取消指名選秀制。

為求聯盟業務運行更加順遂，T1聯盟季外進行組織調整，聯盟今天發布新聞稿宣布，會長錢薇娟力邀金融圈菁英劉奕成出任副會長，原秘書長張運智及賽務長賈凡完成階段性任務，分別轉任聯盟高級顧問與賽務顧問，改由原新北中信特攻總經理張樹人接任秘書長、前高中體總副秘書長謝志成接任賽務長。

新任副會長劉奕成致力於金融相關領域超過20年，曾任J.P. Morgan投資銀行副總裁、悠遊卡公司董事長、桃園捷運公司董事長及將來銀行總經理。除了金融，劉奕成也熱愛運動及運動行銷，多元背景與資歷，對於聯盟線上、線下整合都將帶來極大助益，可望幫助聯盟攀向另一個新高度。

新任賽務長謝志成先前於高中體總服務近24年，長期負責高中籃球聯賽競賽組事務，從高中體總競賽組組員做起，一路升任競賽組副組長、組長及副秘書長，對於籃球賽事相關賽務、場務都十分熟稔。

新任秘書長張樹人從球團經理人轉戰聯盟，期盼能將一年來於中信特攻學習到的營運管理、行銷經驗導入聯盟，為聯盟建立健全的制度。

張樹人表示，「T1聯盟的第1季，在6隊與聯盟共同努力下達成了許多成就，接下來第2季聯盟也朝向打造更棒的職籃舞台持續努力。在參考第1季各隊營運的反饋、球迷的建議後，聯盟與6隊會共同決定調整聯盟規章內容，並且儘速公告讓大家知道。」

聯盟表示，目前已與6隊達成共識的調整內容，包括洋將制度在保留亞洲外援的前提下，從4節10人制修改為4節8人制，給予本土球員更多發揮空間，並計畫逐年引進全職裁判，有效提升執法的專業度。

至於聯盟前2屆選秀會都採指名選秀制，未來也確定取消，聯盟指出，明年選秀會回歸「自然選秀制」。

「對於6隊GM（總經理）最抱歉的規範，則是為避免場邊事務影響賽事進行，第2季將禁止GM列席球員席。」張樹人表示，隨著賽事規章修訂公開，聯盟也會更加嚴格要求球團遵守賽務、場務等規範，軟、硬體都務必達成聯盟設定標準。（編輯：張雅淨）1110905