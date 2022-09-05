參與羅力中職的開始與最終 曾豪駒：近年最好洋投

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中職富邦悍將隊5日與樂天桃猿隊交手，為悍將隊洋投羅力引退賽，桃猿隊總教練曾豪駒（圖）直言，羅力算是近年中職最好的洋投；羅力來台的第一場比賽兩人是隊友，引退賽可以再對戰值得高興、也是殊榮，「算是有始有終，很期待跟他對戰」。中央社記者謝靜雯攝 111年9月5日

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將隊今天與樂天桃猿隊交手，為悍將隊洋投羅力引退賽，桃猿隊總教練曾豪駒直言，羅力算是近年中職最好的洋投，可以參與他中職生涯的起點與終點很榮幸。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力今天在新莊棒球場出賽，對上前東家桃猿隊，羅力2012年來台，先後效力過Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）、義大犀牛隊和富邦悍將隊，桃猿隊是羅力中職生涯的起點，引退賽對手也是桃猿、別具意義。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，羅力來台的第一場比賽兩人是隊友，今天引退賽可以再對戰值得高興、也是殊榮，「算是有始有終，很期待跟他對戰」。

羅力目前中職生涯累計101勝、勝投數排名史上第3人，現役球員距離百勝最接近的是桃猿隊投手王溢正，目前中職生涯累計75勝。

曾豪駒表示，中職要有下一個百勝投手看來還有一段距離，特別是羅力是洋將身分，要達成這個目標更不容易，羅力是這幾年少見的優質投手，算是近年中職最好的洋投。

曾豪駒對羅力送上祝福，「感謝他10年來，無論是對Lamigo、還是對中華職棒的貢獻」，一個洋將來異鄉10年，生活上很辛苦，這10年要持續維持平穩的成績和表現，也是很不容易的事情。（編輯：張雅淨）1110905