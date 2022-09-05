羅力中職生涯畫下句點 投出象徵性最後三振

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將隊洋投羅力今晚引退，引退儀式上投出象徵性「最後三振」，3球分別投入Lamigo桃猿隊、義大犀牛隊、悍將隊搭配過捕手的手套內，悍將39號也正式引退。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力今晚引退，引退賽先發用100球投6.1局，失掉3分（1分責失分），率隊以6比3擊敗樂天桃猿隊，拿下中職生涯第102勝、也獲選單場最有價值球員（MVP）。

羅力中職生涯出賽239場、234場先發，戰績102勝、71敗，總計投1495.2局，投出1271次三振，中職生涯防禦率3.30。

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賽後悍將球員一同走上球場，今天的對手、也是羅力前東家樂天桃猿隊（前身Lamigo桃猿隊）教練球員也列隊一一跟羅力握手、擁抱致敬，悍將球團準備了隊友、各隊球員的祝福影片，羅力看到老婆、小孩在影片中喊話，迫不及待羅力回到他們身邊，他也忍不住轉身拭淚。

引退儀式上有象徵性的中職最後「三振」，羅力依序將球投入身穿Lamigo桃猿隊球衣的黃浩然、身穿義大犀牛隊球衣的鄭達鴻、悍將現役捕手戴培峰的手套，同時把手套封存、也宣告39號背號正式引退。（編輯：林治平）1110905