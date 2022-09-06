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納達爾美網爆冷出局 美國黑馬粉碎蠻牛封王希望[影]

2022/9/6 09:05（9/6 09:12 更新）
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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國好手提亞佛今天在美國網球公開賽男單16強中，以3比1大爆冷門打敗今年還沒在大滿貫賽輸過的前世界球王納達爾。

24歲的提亞佛（Frances Tiafoe）先前在職業生涯中只闖進過一次大滿貫賽8強，此役以6比4、4比6、6比4、6比3勝出，粉碎納達爾（Rafael Nadal）力爭生涯第23座大滿貫金盃的希望。

綜合法新社與路透社報導，雙方在艾許球場（Arthur Ashe Court）歷經3小時又34分鐘的4盤大戰，大會第22種子提亞弗轟出18記愛司和49個致勝球，大爆冷門擊敗西班牙「蠻牛」納達爾，闖進美網男單8強。現場歡聲雷動，提亞弗用手摀住臉，沉浸在歡呼聲中。

納達爾此役的發球與回擊明顯有別於以往水準，共發出9個雙發失誤，僅擊出33個致勝球。

提亞弗7日將與俄羅斯第9種子盧布列夫（Andrey Rublev）搶奪4強賽門票。

在與納達爾的前兩次交手經驗中，提亞弗從未擊敗過這位西班牙名將。

提亞弗打完這場勝仗後說：「我現在不知道該說些什麼，我太高興了，幾乎就要喜極而泣，我不敢相信。」

「他絕對是有史以來最偉大的球員之一。我今天的表現令人難以置信，但我真的不知道發生了什麼事。」

納達爾讚揚提亞弗的表現，也承認這位美國選手比賽期間讓他場上來回奔跑的戰略，讓他束手無策。

納達爾說：「我打了場糟糕的比賽，而他打了場精采的比賽。最後就是這樣，不是嗎？」

36歲的納達爾也感嘆道，網球是一種講求速度和擊球位置的運動，「而我已不再年輕了」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110906

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