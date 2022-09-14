德國三分彈射垮希臘 17年來首進籃球歐錦賽4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林13日綜合外電報導）地主德國在外圍下起三分雨，加上對手希臘的超級王牌安特托昆博遭驅逐出場，德國今天在歐洲籃球錦標賽8強戰以107比96打敗希臘，17年來首次晉級4強。

德國下一戰將面對3屆冠軍西班牙，這兩隊在2005年的歐錦賽4強戰也曾狹路相逢。西班牙在稍早的8強賽克服一度落後15分劣勢，以100比90力克黑馬芬蘭，連續11屆賽事挺進最後4強。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）延續前幾場的神勇表現，繳出31分、7籃板、8助攻及3抄截的全能成績，卻在終場前4分56秒沉不住氣，吞下全場第2次違反運動道德犯規而被驅逐出場，當時希臘以82比98大幅落後，也等於是提前宣判落敗。

德國利用第3節的強勢演出，以及全場17顆三分彈的砲火，扭轉上半場落後4分的態勢，即使主力後衛施若德（Dennis Shroder）終場前3分48秒也因第2次技術犯規而遭驅逐出場，仍足以繼2005年之後再次嘗到4強滋味。

德國在第1節前6分鐘飆進7顆三分球，以22比11下馬威，不過安特托昆博隨即展現NBA最有價值球員（MVP）霸氣，8分鐘內拿下13分、4籃板、4助攻，首節打完德國僅以31比27小幅領先。

次節拉倫扎基斯（Giannoulis Larentzakis）扮演希臘奇兵進帳8分，安特托昆博也有6分，前兩節結束希臘反以61比57超前。

第3節成為比賽勝負關鍵，以施若德為首的3名球員帶動德國發起一波包括5記三分在內的20比1輾壓攻勢，此節終了德國以83比71倒領先12分。

最後一節希臘一度將近8分鐘未投進一球，讓求勝心切的安特托昆博按捺不住火氣而遭驅逐出場，也斷送希臘的反攻希望。

在NBA擁有9個球季經驗的施若德攻下26分8助攻，仍是德國攻守的支柱；隊友韋格納（Franz Wagner）和歐布斯特（Andreas Obst）各得19分，泰斯（Daniel Theis）也有13分16籃板的雙十演出。（譯者：徐崇哲）1110914