女廁動線不明還無空調 卡達世足熱身賽狀況連連

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡14日專電）2022年世足賽決賽場地盧塞爾體育場近期舉辦首場賽事，卻傳出狀況連連，包括無空調、女廁路線不明及音響故障等。一名為女兒苦苦找水喝的父親抱怨，「我們世界盃期間要怎麼辦？我甚至都不想去了」。

2022年卡達世界盃是阿拉伯世界首度舉辦的世足賽，開賽定於11月20日（台灣時間11月21日），決賽則於12月18日在可容納8萬人的盧塞爾體育場（Lusail Stadium）舉行。

獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，7萬7000多名民眾9日前往盧塞爾體育場觀賞這座體育館的首場賽事，見證沙烏地阿拉伯希拉爾隊（Al Hilal）擊敗埃及薩馬雷克隊（Zamalek）。

杜哈新聞（Doha News）指出，球迷對現場一片混亂及「無止盡的狀況」感到沮喪。有民眾表示，有些供球迷使用的停車場未安排開往盧塞爾體育場的接駁班車，他們得在攝氏35度高溫下步行逾45分鐘才抵達場館。

囿於場館規定，許多已經脫水的球迷，包括兒童，一旦到達場館，瓶裝水就會被取走，就算想買攤販賣的食物或飲料，卻多已售完。

網紅艾沙克（Hussain al-Ashaq）表示，「沒有水，沒有百事可樂，沒有食物。每個人都努力找可以吃喝的東西」。一名為女兒苦苦找水喝的父親抱怨，「我們世界盃期間要怎麼辦？我甚至都不想去了」。有球迷指出，她花20分鐘找女廁，沒半個人知道女廁位置。

卡達政府為世足賽建造8座體育場館，每座耗資約80億至100億美元，全都裝有空調設備。但有觀眾抱怨9日在高溫及潮濕的環境觀賽，還沒有空調。

此外，主辦單位於中場休息時段播放世足賽主題曲Arhbo，卻有粉絲們指出，音響系統一開始故障，導致許多人無法聽到Arhbo前段。

2022卡達世界盃足球賽交付與傳承最高委員會（The 2022 World Cup Supreme Committee for Delivery and Legacy）發布聲明表示，卡達11月迎來賽事，這場比賽將提供經驗。

委員會說，這場暖身賽的目的是檢視是否有任何運作狀況，並汲取教訓，協助卡達於2022年世界盃期間為每個人帶來完美體驗。參賽的每支球隊都獲得寶貴經驗，他們將把這樣的經驗帶到今年的比賽。

「中東之眼」去年12月報導卡達世界盃準備情況時便指出，首都杜哈（Doha）大片地區仍在建設中，移工正在努力工作以趕上將屆的截止日期。

興建卡達世足賽場館的勞工大多來自南亞地區，據傳已有數十名工人因為心臟病發、工地意外及跌落喪命。（編輯：韋樞）1110914