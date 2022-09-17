跨聯盟交流賽開打 攻城獅延長賽勝台啤

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（中央社記者龍柏安台北17日電）PLG新竹街口攻城獅後衛曾柏喻今天攻下全隊次高的17分，其中光在延長賽就獨拿10分，率隊在延長賽以97比90擊敗SBL台灣啤酒，在跨聯盟交流賽拔得頭籌。

由中華民國籃球協會主辦的跨聯盟交流賽，今天在台北和平籃球館點燃戰火，這項賽事集結台灣包括P. LEAGUE+、台灣運彩xT1聯盟與SBL等三大聯盟，以及中華男籃培訓隊等共計12支球隊參賽。

首役由PLG上季例行賽冠軍新竹街口攻城獅，迎戰SBL亞軍台灣啤酒，雙方正規賽以82比82打平，延長賽攻城獅拉出15比8的攻勢，其中在今年選秀會以次輪第5順位入選的曾柏喻，一人就包辦10分，率隊拿下最終勝利。

曾柏喻上季效力SBL高雄九太科技，而當時的教頭徐仲毅，本季轉任台灣啤酒助理教練。徐仲毅賽後表示，面對上季PLG例行賽龍頭，球員打到最後一刻仍有機會贏球，他給球員表現滿分，但他也無奈地說：「最後是輸給自己以前球員。」

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對於曾柏喻在延長賽的爆量得分，攻城獅助理教練沈欣漢透露，的確有搭配一些戰術策略，「剛好最後的空檔都出現在曾柏喻手上」。

巧合的是，過去沈欣漢曾是明道大學的總教練，而當年曾柏喻就是他旗下球員。對於昔日愛將選秀會掉到第2輪才入選，沈欣漢認為，曾柏喻大學畢業後曾有兩年空白，行情多少受到影響，不過他強調：「但曾柏喻的能力沒有比較差。」（編輯：管中維）1110917