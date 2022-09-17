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龍隊具大聯盟資歷左投霸曼抵台 洋將全到齊

2022/9/17 19:51（9/17 20:31 更新）
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中職味全龍隊簽下美國籍左投霸曼（Buddy Baumann）已抵台，左投、球速快且有三振能力是他主要特色，在中職洋將大限前龍隊5名洋將已全數到齊。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月17日
中職味全龍隊簽下美國籍左投霸曼（Buddy Baumann）已抵台，左投、球速快且有三振能力是他主要特色，在中職洋將大限前龍隊5名洋將已全數到齊。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月17日
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職味全龍隊今天發布新聞稿，簽下美國籍的左投霸曼（Buddy Baumann），在919洋將大限前5名洋將全數到齊，球速快且具不錯的三振能力是霸曼主要特色。

味全龍隊今年仍可以多註冊1名洋將，目前陣中有投手鋼龍、布里悍、伍鐸，15日註冊洋砲谷德溫、昨天也升上一軍馬上先發出賽，另外新洋投霸曼已經於昨天抵台，昨天中職的官網球員異動也顯示為新註冊球員。

龍隊今天發出新聞稿，簽下美國籍34歲投手霸曼，身高180公分，體重89公斤、左投左打，選定背號95號。

霸曼有3年的美國職棒大聯盟資歷，曾效力聖地牙哥教士隊及紐約大都會隊，大聯盟生涯累計38場出賽皆為後援，戰績3勝3敗，防禦率5.58。

霸曼今年6月轉戰墨西哥聯盟、定位先發出賽，累計8場先發，戰績3勝1敗、防禦率3.72，投36.1局投出30次三振，球速最快可達150公里，不論先發、後援出賽都有一定經驗，左投、球速快且有三振能力是他的主要特色。（編輯：陳政偉）1110917

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