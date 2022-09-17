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楊彬對前東家悍將 6局優質先發率桃猿搶勝

2022/9/17 20:53（9/17 21:06 更新）
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中職樂天桃猿隊17日與富邦悍將隊交手，桃猿投手楊彬先發對前東家，主投6局失1分、好投壓制，率隊拿勝，楊彬也拿下本季首勝，獲選單場最有價值球員。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月17日
中職樂天桃猿隊17日與富邦悍將隊交手，桃猿投手楊彬先發對前東家，主投6局失1分、好投壓制，率隊拿勝，楊彬也拿下本季首勝，獲選單場最有價值球員。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月17日
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職樂天桃猿隊今天與富邦悍將隊交手，桃猿隊派出楊彬先發對前東家，6局失1分、好投壓制，率隊以6比1拿勝，楊彬拿下本季首勝，也獲選單場最有價值球員。

中華職棒樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，楊彬8月底從悍將隊被交易到桃猿隊，9日轉隊後首場先發出賽投6局失3分（2分責失分）、無關勝敗，今天先發對前東家悍將隊、表現亮眼。

楊彬2局1人出局後被高國麟、林益全接連敲出二壘打失掉1分，但3局過後沒有再多掉分數，今天總計用86球投6局，被敲出6支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，展現壓制力，拿下睽違325天的勝投，也獲選單場MVP。

桃猿隊前3局沒有拿下分數，4局郭嚴文敲出安打、梁家榮選到四壞保送，邱丹安打送回追平分，張閔勛高飛犧牲打送回超前分。

桃猿隊6局再起攻勢，郭永維、邱丹接連安打，1人出局後成晉高飛犧牲打送回第3分，陳晨威三壘打再添1分，接著靠保送、廖健富二壘打，一棒2分幫助球隊拉開領先差距。

桃猿隊野手廖健富與陳晨威6局敲出的安打，都是個人中職生涯400安，邱丹同一局敲出安打，是個人生涯第100安。（編輯：黃世雅）1110917

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