跨聯盟籃球賽險勝攻城獅 台銀教頭：證明球員不差

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台灣銀行20日在跨聯盟籃球邀請賽一度落後逾20分，靠著決勝節林柏偉（右）關鍵跳投，以87比86氣走新竹街口攻城獅。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣銀行今天在跨聯盟籃球邀請賽一度落後逾20分，靠著決勝節林柏偉關鍵跳投，以87比86氣走新竹街口攻城獅，台銀總教練陳國維表示，希望藉此向外界證明，台銀的球員並不差。

跨聯盟籃球邀請賽在台北和平籃球館舉行，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+亞軍新竹街口攻城獅今天出戰超級籃球聯賽（SBL）冠軍台灣銀行，而前2戰未現身的高國豪，首度在系列賽亮相。

攻城獅今天一路領先，第3節兩隊差距曾超過20分，卻在最後1分鐘翻盤，台銀靠著潘祥偉3分打、拉竿上籃，反超比分，而高國豪倒數7.28秒拋投得分，一度率隊要回領先，台銀林柏偉在比賽結束前2.43秒跳投命中，率隊以1分差險勝攻城獅，台銀陳侑昫此役拿下全隊最高21分，外加13籃板。

台銀前一場輸給台灣職籃T1聯盟台中太陽，台銀總教練陳國維表示，今天上半場狀況未見改善，中場休息時特別激勵球員，下半場才逐漸好轉，加上第4節後段調整防守策略奏效，才能拿下這一勝。

林柏偉去年熱身賽時，未能把握最後一球進攻的機會，至今耿耿於懷，他表示：「國維哥後來給我滿多建議，要我最後一球要勇敢出手，我投那一球時也有想到去年的畫面，提醒自己要打得更強勢，不要想太多，很感謝球進了。」

台銀擊敗上季PLG聯盟亞軍攻城獅，陳國維有感而發地說，儘管外界賽前並不看好，「這個結果是我們最好的呈現，告訴大家我們的球員並不差，以及球隊想要栽培球員的態度，很感謝有這個機會贏下這場球，讓大家知道我們還是很努力。」

談到攻城獅從領先到被逆轉，教練沈欣漢認為，第4節後段球員心態有點鬆懈，加上未做好防守端工作，被搶了太多進攻籃板則是輸球主因。

攻城獅昨天輸給T1新北中信特攻，今天又不敵SBL台銀，但他強調，現階段仍著重於球隊內部整合，「不會太在意這個東西，重點是為新賽季的準備」。

高國豪缺席前2場賽事，此役11投2中，拿下5分，他坦言，很久沒參加比賽，還在熟悉在場上的感覺。

高國豪今年5月結婚，7月宣布即將成為人父的消息，太太的預產期在10月，談到後續是否會繼續出賽，他表示：「比賽很重要，但現階段家庭對我來說也滿重要，太太最近情況比較多一點，會再看狀況，有機會就跟球隊一起比賽。」（編輯：謝雅竹）1110920