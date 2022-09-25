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成晉左手腕挫傷下二軍 首次遇到這種狀況很緊張

2022/9/25 16:12
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（中央社記者謝靜雯新北25日電）中職樂天桃猿隊打者成晉23日比賽揮棒震到左手腕、輕微挫傷，目前手有點無法出力，先下二軍養傷。成晉說，第一次遇到這種狀況滿緊張的，今年狀況不錯，但遇到了只能好好養傷。

中華職棒樂天桃猿隊外野手成晉本季打出不錯表現，目前一軍94場出賽，敲出108支安打，包括1發全壘打，打擊率3成16，出賽數和打擊數據都是目前生涯單季最佳。

樂天桃猿隊23日與中信兄弟交手，成晉揮棒時震到左手手腕，也提前退場休息。總教練曾豪駒今天賽前受訪表示，成晉目前手腕還是不太舒服，接球時手套沒辦法合起來，雖然不算很嚴重的傷勢，但還是需要休息幾天，沒辦法使力留在一軍也沒辦法幫助球隊，所以讓他先下二軍。

成晉表示，昨天有去醫院檢查，醫生說骨頭沒有問題，周圍的軟組織有點挫傷，守備夾手套時會痛，握棒沒辦法出力。

成晉透露打球生涯第一次遇到這種狀況，所以滿緊張的。本季狀況不錯卻遇到傷勢，他表示，什麼事情都有可能發生，雖然不想要遇到，但遇到也只能好好養傷、調整，想辦法快點回到一軍，目前防護員評估下週三或週四就可以開始出賽。（編輯：張雅淨）1110925

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