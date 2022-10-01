「最後一武」潘武雄引退賽扛3棒 台南有望滿場

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中華職棒統一獅隊41歲野手潘武雄將引退，今年球季也開始兼任助理打擊教練，球團1日在主場台南棒球場為潘武雄舉辦引退賽。圖為潘武雄賽前打擊練習。中央社記者張新偉攝 111年10月1日

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（中央社記者謝靜雯、張新偉台北1日電）中華職棒統一獅隊野手潘武雄今天舉行引退賽，先發扛3棒、指定打擊，由從小一起長大的熟悉隊友潘威倫擔任先發投手，賽前現場僅剩100多張票，今晚有望挑戰滿場。

「最後一武」統一獅隊41歲野手潘武雄今天在台南棒球場舉行引退賽，潘武雄先發打3棒、指定打擊，今天先發投手為潘威倫，總教練林岳平也期待，近期球隊打線不振，潘武雄今晚可以提振獅隊打線，替球隊打下精彩一戰。

台南棒球場今晚賽事門票所剩不多，有望挑戰萬人滿場，今天吸引許多潘武雄的球迷到場，賽前的簽名會已經把潘武雄逼哭，林岳平、首席教練高志綱和隊友高國慶都直言，潘武雄引退儀式絕對會掉淚。

高國慶表示，潘武雄宣布要引退時，其實兩人就有聊過，「潘武雄問我可不可以不要辦引退，我說不可能，你對球隊的貢獻，他們不可能放過你。」

高國慶也祝福潘武雄退休生涯，辛苦他了，在這個環境這麼久，做出離開的決定一定也考慮很久，祝福他未來的日子，可以過更想要的生活，「往後的日子，希望身上的病痛可以遠離他，祝福他未來更好。」（編輯：張芷瑄）1111001

中華職棒統一獅隊老將潘武雄（前中）1日將在台南球場進行引退賽，宣告正式卸下球員身分，球團並於賽前安排簽名會，潘武雄與滿場熱情球迷合影留念。中央社記者張新偉攝 111年10月1日