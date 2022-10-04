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近8戰5轟 吉力吉撈．鞏冠隔離期間特訓有成果

2022/10/4 22:47（10/4 22:51 更新）
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中華職棒味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠4日面對樂天桃猿隊開轟，這也是他近8場比賽的第5轟，他透露，先前確診期間仍持續看電視、模擬比賽情境揮棒。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月4日
中華職棒味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠4日面對樂天桃猿隊開轟，這也是他近8場比賽的第5轟，他透露，先前確診期間仍持續看電視、模擬比賽情境揮棒。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月4日
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（中央社記者黃巧雯桃園4日電）中華職棒味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠今天面對樂天桃猿隊開轟，這也是他近8場比賽的第5轟，他透露，先前確診期間仍持續看電視、模擬比賽情境揮棒，沒有讓自己的頭腦停下來。

味全龍今天作客桃園棒球場，最終以5比2擊敗樂天桃猿，而吉力吉撈．鞏冠再度展現長程砲火，從聯盟「防禦率王」黃子鵬手中，敲出本季第12轟。

吉力吉撈．鞏冠賽後接受媒體聯訪時表示，過去對戰黃子鵬好幾次，「他的球真的是不好打，今天剛好棒子甩的地方在那個位置」，他也不忘稱讚黃子鵬，真的是很好的投手。

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吉力吉撈．鞏冠9月中確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），歸隊後手感火熱，近8戰敲出5轟，他透露，可能確診期間，有持續看電視，模擬比賽情境揮棒、預設投手的投球球路，他認為，關鍵是隔離期間沒有讓自己頭腦停下來以及做好心理建設。

吉力吉撈．鞏冠此役開轟後，本季累計12轟，全壘打排行榜上僅落後暫居領先的桃猿隊林立1轟，他低調地說：「繼續加油。」（編輯：張芷瑄）1111004

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