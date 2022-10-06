楊勇緯擊敗奧運銅牌名將 首度闖進柔道世錦賽4強

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（中央社記者龍柏安台北6日電）東京奧運銀牌得主、台灣「柔道男神」楊勇緯今天在世界柔道錦標賽男子60公斤級8強賽，靠著過肩摔擊敗東京奧運銅牌得主、哈薩克的斯梅托夫，生涯首度闖進4強。

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在烏茲別克首都塔什干舉行的2022世界柔道錦標賽，今天進行首日賽事，世界排名第一的 楊勇緯 楊勇緯小檔案 姓名：楊勇緯 生日：1997年9月28日 身高：167公分 體重：60公斤 籍貫：台中市 運動啟蒙時間：國小三年級 學歷：台灣體育運動大學碩士班 個人最佳成績： 2021年卡達杜哈柔道大師賽60公斤級銀牌 2021年安塔利亞柔道大滿貫60公斤級銅牌 2021年亞洲大洋洲柔道錦標賽60公斤級銀牌 2021年東京奧運男子柔道60公斤級銀牌 2022年世界柔道錦標賽男子60公斤級首度闖進4強 看更多 關閉 過去在世錦賽最佳成績，是2019年在日本東京的第7名。

楊勇緯首輪輪空，他靠著拿手寢技三角固接連淘汰英國與蒙古選手，8強賽面對哈薩克名將斯梅托夫（Yeldos Smetov），正規賽雙方打平，在延長賽開打後34秒，楊勇緯靠著一記過肩摔拿下半勝，也順利取得4強門票。（編輯：張雅淨）1111006