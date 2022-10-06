楊勇緯擊敗奧運銅牌名將 首度闖進柔道世錦賽4強
2022/10/6 17:00（10/6 17:26 更新）
台灣柔道男神楊勇緯（圖）6日在世界柔道錦標賽擊敗哈薩克選手斯梅托夫，闖進4強。（中央社檔案照片）
（中央社記者龍柏安台北6日電）東京奧運銀牌得主、台灣「柔道男神」楊勇緯今天在世界柔道錦標賽男子60公斤級8強賽，靠著過肩摔擊敗東京奧運銅牌得主、哈薩克的斯梅托夫，生涯首度闖進4強。
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在烏茲別克首都塔什干舉行的2022世界柔道錦標賽，今天進行首日賽事，世界排名第一的楊勇緯
過去在世錦賽最佳成績，是2019年在日本東京的第7名。
楊勇緯小檔案
姓名：楊勇緯
生日：1997年9月28日
身高：167公分
體重：60公斤
籍貫：台中市
運動啟蒙時間：國小三年級
學歷：台灣體育運動大學碩士班
個人最佳成績：
2021年卡達杜哈柔道大師賽60公斤級銀牌
2021年安塔利亞柔道大滿貫60公斤級銅牌
2021年亞洲大洋洲柔道錦標賽60公斤級銀牌
2021年東京奧運男子柔道60公斤級銀牌
2022年世界柔道錦標賽男子60公斤級首度闖進4強
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楊勇緯首輪輪空，他靠著拿手寢技三角固接連淘汰英國與蒙古選手，8強賽面對哈薩克名將斯梅托夫（Yeldos Smetov），正規賽雙方打平，在延長賽開打後34秒，楊勇緯靠著一記過肩摔拿下半勝，也順利取得4強門票。（編輯：張雅淨）1111006
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