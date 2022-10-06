環台賽台灣奪團體冠軍 馮俊凱衛冕藍衫

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（中央社記者龍柏安台北6日電）2022自由車環台賽今天鳴金收兵，台灣一哥馮俊凱以總成績15小時30分54秒名列第6，也成功衛冕象徵亞洲第1的藍衫，而台灣隊以46小時34分24秒拿下團體冠軍。

2022國際自由車環台公路大賽今天進行壓軸最後一站，比賽從屏東大鵬灣國際休閒特區出發，最終由日本右京隊澳洲車手戴伯（Benjamin Dyball）拿下冠軍、並穿走黃衫。

雖然台灣隊這次沒能拿下單站冠軍，但馮俊凱自2020年後再度穿上象徵亞洲第1的藍衫，寫下在環台賽亞洲藍衫連霸紀錄；而環台賽自2005年入列亞巡賽後，台灣首度拿下團體冠軍。

馮俊凱賽後透露，今天策略就是看住主要對手動態，再依情況作因應，而歷經世界一級車隊與歐美大賽洗禮，他認為自己無論在技術、騎乘穩定度上都有進步，卡位也變得比較輕鬆。

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對於拿下團體冠軍，台灣車手杜志濠笑說：「今天車子非常乖，沒再出狀況，都在控制之內，只可惜還是沒能拚到單站冠軍，不過沒關係，下次還有機會。」李廷威則表示，他給自己打90分，「不足的10分，留待下一屆繼續努力。」

台灣隊教練林昆鴻表示，台灣隊這次的表現100分，大家發揮團隊合作精神，一起幫馮俊凱把藍衫留在家裡，每名車手的表現都讓他感到驚豔，「特別是能拿到團隊冠軍，算是驚喜。」（編輯：張雅淨）1111006