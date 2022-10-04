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環台賽第3站 台灣隊奪單站團體冠軍、馮俊凱保藍衫

2022/10/4 18:32
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（中央社記者龍柏安台北4日電）賽前馮俊凱把目標放在保住藍衫（亞洲第一），果然隊友超給力，他不但以總成績8小時41分57秒守住藍衫，台灣隊有3人與領先集團一起衝線，也讓台灣隊拿下單站團體冠軍。

2022國際自由車環台賽今天邁入第3站，路線橫跨新竹、苗栗與台中市，比賽從上午9時30分從新竹高鐵站前出發，經關西、三灣老街、獅頭山、南庄遊客中心、汶水老街、東勢大橋至石岡旅客服務中心，全程156.5公里，途中包括衝刺點和登山點各2個。

終點前各國選手全力衝刺，最後共計有17騎士一起衝線，成績同為3小時55分36秒，經終點攝影機判定，由英國崔拿堤隊的盧克（Lamperti Luke）奪冠，台灣隊的盧紹軒第10、馮俊凱第11、杜志濠第16，3人都在領先集團，助台灣隊拿下單站團體冠軍，總成績26小時07分24秒也登上團體第一。

馮俊凱賽後透露，今天的目標仍是力保藍衫，因此在仙山前有刻意保留體力，過山後才是關鍵，比賽結果也如他所料，各國選手都在最後一起發動攻勢。

台灣隊首度拿下單站冠軍，團體總成績更是翻上第一，馮俊凱也表示，這代表著台灣隊的戰力已達到一定水準，「今天有3人在領先集團，大家都發揮得很好。」

教練林昆鴻也說，今天重點就是要守住馮俊凱的藍衫，其他選手的表現也很稱職。

第4站高雄市站，將於明天上午從愛河畔旁的二二八和平公園出發，歷經旗山、美濃，再從岡山、楠梓、左營切回起點二二八和平公園，全長為155.6公里。（編輯：張芷瑄）1111004

馮俊凱
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