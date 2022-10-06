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陳仕朋秀K功 歸功測量儀器輔助

2022/10/6 19:47
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（中央社記者黃巧雯新北6日電）中職富邦悍將投手陳仕朋昨天單場12K，締造生涯新高，也是隊史本土投手新猷。他今天說，自己不強求三振，下半季起透過測量儀器Rapsodo觀察球路軌跡，投球時更有想法。

陳仕朋昨天先發出戰味全龍，投6.2局僅失2分，僅被敲4安，單場12K也是生涯新高，還改寫隊史自俊國熊、興農牛、義大犀牛到富邦悍將以來本土投手新紀錄。

陳仕朋昨天大秀K功，但他今天賽前坦言，自己並不強求三振，「如果用球數太多的話，不是我想要的」。

談到近期改變，陳仕朋透露，關鍵在於下半季起開始使用測量儀器Rapsodo，觀察球路軌跡等各項數據，瞭解在場上各種狀況時投哪種球路最有效率，讓自己投球時變得更有想法。

陳仕朋本季投球局數累計98.1局，可望完成連4季投球局數超過100局。陳仕朋透露，這也是他一直想要追求的目標，希望能維持單季3位數的投球局數。

另外，陳仕朋剛獲9月單月投手MVP，讓他相當開心。他透露，不僅他的生日在9月，太太和家人也都是9月生日，「9月對我來說是很特別的月份」。（編輯：管中維）1111006

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