桃猿拜拜是例行公事 成晉傷勢應來得及季後賽

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中職樂天桃猿隊下半季戰績掉到第2名，6日練習前也有去拜拜，總教練曾豪駒7日表示，只是例行公事，投手曾仁和、王溢正先前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），7日已解隔隨隊。圖為曾仁和9月10日出賽畫面。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月7日

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職樂天桃猿隊下半季戰績掉到第2名，昨天練習前也有去拜拜，總教練曾豪駒表示，只是例行公事，近期主力球員受傷、加上確診難免影響戰力，至於成晉傷勢恢復時程會比預期長。

中華職棒樂天桃猿隊近期戰績不如預期，近10場比賽吞下7敗，昨天在樂天桃猿隊日文官方粉絲團貼出練球前去拜拜的照片，總教練曾豪駒今天表示，拜拜是台灣人的習俗，也是例行公事，不管順還是不順都會去拜一下。

桃猿隊下半季戰績被中信兄弟超車、掉到第2名，曾豪駒表示，也不能說近期不順，就是主力球員身上有些小傷，像是手部受傷的成晉、發生車禍的梁家榮，都因為傷勢脫離戰線。

近期桃猿隊主力打者林泓育、陳俊秀二度確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），投手曾仁和、王溢正也確診，曾豪駒表示，主力球員缺陣當然會影響戰力，但相信現有的球員可以頂替上來。

曾仁和、王溢正今天已經解隔隨隊，曾豪駒也表示，林泓育和陳俊秀預計下週歸隊，主要看他們在隔離過程中，有沒有把體能狀況維持好。

成晉9月底左手腕挫傷下二局，曾豪駒則表示，成晉的狀況可能比預期的嚴重一點，需要比較長的時間，目前恢復感覺約5成，例行賽前能不能歸隊還要評估觀察，但季後賽應該來得及。（編輯：張芷瑄）1111007