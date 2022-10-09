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吳俊杰進步多又耐投 明年有機會先發定位

2022/10/9 16:47
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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊投手吳俊杰昨天中繼投2局無失分、表現不錯，總教練葉君璋稱讚吳俊杰進步多又耐投，現在感覺輕鬆丟球速就可以出得來，如果身體健康明年出賽機會更多，有機會先發定位。

中華職棒味全龍隊投手吳俊杰9月中下二軍，10月初又回到一軍，昨天與樂天桃猿隊交手，中繼投2局被敲3支安打，投出1次三振、無失分，最快球速144公里，表現不差。

總教練葉君璋今天表示，吳俊杰狀況其實一直保持不錯，之前是覺得如果有需要先發投手可能會用到他，所以讓他下二軍投先發，現在球隊剛好需要長中繼，他是最好的選擇，「老實說，他在一軍表現都滿不錯的。」

葉君璋表示，吳俊杰進到職棒後雖然小傷不斷，但還好都不是需要休很久的傷勢，剛進到職棒動作不是很協調，影響控球，很用力丟球速也出不來，但看到他進步很多，現在輕鬆丟球球速也慢慢回來，動作更流暢。

葉君璋直言，如果吳俊杰身體健康，明年應該會有更多出賽的機會，以先發投手定位機會滿高的，更指出吳俊杰很耐投，越投到後面越好。

吳俊杰表示，先發是過去非常熟悉的角色，如果教練團安排先發，就盡自己最大的能力在場上百分百展現。（編輯：張雅淨）1111009

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