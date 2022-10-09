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鋼龍「重設」優質先發拿第12勝 背部緊繃無大礙

2022/10/9 21:07（10/9 22:01 更新）
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中職味全龍隊洋投鋼龍（左）上一場出賽表現不理想，經過休息調整「重設」，9日在天母棒球場對統一獅隊先發，投6局無失分，拿下個人本季第12勝，也獲選單場MVP。圖為鋼龍下場時與捕手劉時豪（右）交換意見。中央社記者張新偉攝 111年10月9日
中職味全龍隊洋投鋼龍（左）上一場出賽表現不理想，經過休息調整「重設」，9日在天母棒球場對統一獅隊先發，投6局無失分，拿下個人本季第12勝，也獲選單場MVP。圖為鋼龍下場時與捕手劉時豪（右）交換意見。中央社記者張新偉攝 111年10月9日
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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊洋投鋼龍上一場出賽表現不理想，經過休息調整「重設」，今天對統一獅先發6局無失分，拿下本季第12勝，用球數不多提前退場則是背部緊繃預防性退場。

中華職棒味全龍隊洋投鋼龍上一場先發出賽僅投2.1局失掉5分、無關勝敗，今天對統一獅隊先發恢復水準，總計用78球投6局，僅被敲出1支安打，投出6次三振、無失分，率隊以2比0拿勝，也拿下個人本季第12勝，也獲選單場MVP。

龍隊總教練葉君璋表示，鋼龍除了上一場比賽之外，表現其實一直都蠻穩定的，這一場比賽更穩定，今天用球數不多提前讓鋼龍退場，主要是鋼龍反映背部有點不舒服，後面還有比賽，不要冒險提早把鋼龍換下來。

鋼龍表示，上一場表現不理想重新來過，經過休息「重設」，今天比賽有好的結果，背部的狀況只是有點緊繃，沒有太大的問題，現在全身都還是可以靈活活動。

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獅隊洋投羅昂也投出7局失1分、優質先發，鋼龍稱讚羅昂是很傑出的投手，場上展現很好的控制力，今天可以幫助龍隊從羅昂手中拿下這場勝利，有可以和羅昂抗衡的感覺。

鋼龍拿下本季第12勝，賽後勝投數與樂天桃猿隊洋投狂威並列勝投王。鋼龍表示，可以競爭勝投王當然很開心，但勝投就是球隊的勝場，上場可以幫助球隊最重要，勝投不是個人可以掌握的事，每場比賽上場就是全力以赴。（編輯：管中維）1111009

中職統一獅隊9日在天母棒球場出戰味全龍隊，獅隊先發投手羅昂總計投7局被敲5支安打，投出8次三振，僅失1分，但獅隊攻勢有限，終場以0比2落敗，羅昂吞下來台首敗。中央社記者張新偉攝 111年10月9日
中職統一獅隊9日在天母棒球場出戰味全龍隊，獅隊先發投手羅昂總計投7局被敲5支安打，投出8次三振，僅失1分，但獅隊攻勢有限，終場以0比2落敗，羅昂吞下來台首敗。中央社記者張新偉攝 111年10月9日
中職味全龍隊9日在主場天母棒球場迎戰統一獅隊，龍隊先發投手鋼龍展現壓制力，前4局都沒有讓獅隊敲出安打，總計用78球投6局，僅被敲出1支安打，投出6次三振1次保送、無失分，鋼龍拿下個人本季第12勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。中央社記者張新偉攝 111年10月9日
中職味全龍隊9日在主場天母棒球場迎戰統一獅隊，龍隊先發投手鋼龍展現壓制力，前4局都沒有讓獅隊敲出安打，總計用78球投6局，僅被敲出1支安打，投出6次三振1次保送、無失分，鋼龍拿下個人本季第12勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。中央社記者張新偉攝 111年10月9日
中職味全龍隊洋投鋼龍上一場出賽表現不理想，經過休息調整「重設」，9日在天母棒球場對統一獅隊先發6局無失分，拿下本季第12勝，用球數不多提前退場則是背部緊繃預防性退場，鋼龍表示，沒有太大的問題。中央社記者張新偉攝 111年10月9日
中職味全龍隊洋投鋼龍上一場出賽表現不理想，經過休息調整「重設」，9日在天母棒球場對統一獅隊先發6局無失分，拿下本季第12勝，用球數不多提前退場則是背部緊繃預防性退場，鋼龍表示，沒有太大的問題。中央社記者張新偉攝 111年10月9日
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